Врач объяснила, помогает ли лимон похудеть

Различные детокс-воды тоже не работают. Смеси, которые добавляют в такие напитки, просто делают их ароматнее и увеличивают потребление жидкости.

В последнее время стала популярна вода с добавлением фруктов, овощей, зелени. Перед созданием такого напитка убедитесь, что все ингредиенты хорошо вымыты.

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