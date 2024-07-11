Врач объяснила, помогают ли на самом деле упражнения для глаз

Метод Бейтса был отвергнут офтальмологами не только из-за отсутствия доказательств, но и потому, что он потенциально вреден. Связано это с тем, что он способствует «соляризации» (то есть человек смотрит на солнце). Это опасно и приводит к чрезмерному воздействию солнечного света на сетчатку.

Однако ортоптисты (специалисты, которые диагностируют и лечат дефекты движения глаз и проблемы, связанные с их совместной работой) часто назначают специальные упражнения для глаз при определённых состояниях. Один из таких примеров — «недостаточность конвергенции», когда возникает двоение в глазах вблизи.

Йога для глаз не повредит вашим глазам, если вы занимаетесь ею всего пару минут, а затем расслабляете мышцы, глядя вдаль.

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