Врач объяснила, стоит ли добавлять протеиновый порошок в кофе

Старайтесь выбирать высококачественный и хорошо сбалансированный протеиновый порошок без чрезмерного количества сахара или искусственных ингредиентов.

Кофе способен повысить бдительность, сделать энергичнее, но также он может привести к учащению сердцебиения, дискомфорту в желудке у некоторых людей. Учитывайте, сколько кофеина вы потребляете, особенно если у вас проблемы со сном.

Также имейте в виду, что одновременное потребление белка и кофе может вызвать дискомфорт в пищеварительном тракте. Это подтвердят люди с синдромом раздражённого кишечника.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.