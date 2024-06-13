Врач объяснила, в чём разница между аспирином, ибупрофеном и парацетамолом

Аспирин уменьшает воспаление и действует как разжижитель крови. Его принимают при боли, сердечных заболеваниях. Это лекарство относится к нестероидным противовоспалительным препаратам (НПВП).

Ибупрофен тоже относится к нестероидам. Он считается противовоспалительным средством, которое облегчает боль и снижает температуру.