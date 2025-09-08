Врач объяснила, в какой позе лучше всего спать

Для снижения нагрузки на поясницу и шею часто рекомендуют спать на спине. При этом такая поза может усугубить храп или апноэ во сне, а помочь может при этих проблемах сон на боку.

В целом же, по мнению врача, не существует какой-то одной оптимальной позы для сна. Для большинства людей должны на первом месте в этом случае стоять комфорт, поддержка позвоночника и качественный сон.

