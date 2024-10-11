Врач объяснила вред слишком долгого сна для здоровья

По словам врача, нормальное количество сна для человека находится в промежутке от 6 до 9 часов. Но что, если вам нужно спать больше, чтобы высыпаться? На самом деле это уже не норма, если вы спите так много уже долгое время. Согласно исследованиям, такой сон связан с риском преждевременной смерти, развития сердечно-сосудистых заболеваний и других расстройств.

Если же человек спит больше 10 часов и при этом чувствует себя сонным днём, то это говорит о гиперсомнии. Она включает такие симптомы, как избыток сна, дневная сонливость, затруднённое пробуждение утром, ощущение сонливости, заторможенности, сонливость после пробуждения, необходимость заснуть на короткое время днём, чтобы функционировать дальше, спонтанные засыпания.