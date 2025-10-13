Врач объяснила, вредит ли здоровью подёргивание века

Опубликовано 13 октября 2025, 22:301 мин.
Врач объяснила, вредит ли здоровью подёргивание векаВот о чём важно знать
Подёргивающееся веко может раздражать, но, вероятнее всего, вам беспокоиться не о чем. Доктор Ниш Манек, врач общей практики из Лондона, рассказала об этом подробнее.
Подёргивание века - это обычно не повод для беспокойства. По-научному оно называется миокимией и связано с усталостью, стрессом, кофеином либо временем за экраном.
Иногда женщины задаются вопросами, связано ли подёргивающееся веко с гормонами. Однако сейчас нет прямых доказательств связи изменений уровня эстрогена с подёргиванием века.
В целом такие подёргивания проходят сами собой. Но вы также можете обратить внимание на свой сон, уровень стресса и потребление кофеина, чтобы устранить провоцирующие факторы.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.