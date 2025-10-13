Врач объяснила, вредит ли здоровью подёргивание века

Иногда женщины задаются вопросами, связано ли подёргивающееся веко с гормонами. Однако сейчас нет прямых доказательств связи изменений уровня эстрогена с подёргиванием века.

В целом такие подёргивания проходят сами собой. Но вы также можете обратить внимание на свой сон, уровень стресса и потребление кофеина, чтобы устранить провоцирующие факторы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.