Врач объяснила, вредно ли для здоровья пить холодную воду

Питьевая вода любой температуры будет полезна для организма. Но употреблять именно холодную воду может быть комфортнее в следующих ситуациях: после тренировки, перед едой (если вы хотите потреблять меньше калорий), в жаркой или влажной среде, при обезвоживании, при слабости.

В ходе одного исследования 2013 года учёные выяснили, что 60,8 градусов по Фаренгейту (16 градусов по Цельсию) — оптимальная температура питьевой воды, если вы только что занимались спортом или чувствуете себя обезвоженным. Именно при этой температуре люди меньше всего потеют, но потребляют больше всего воды.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.