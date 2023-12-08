Врач опровергла пользу сладкого для мозга

Как правило, речь идёт о злоупотреблении такими продуктами, и сахар наравне с гидрогенизированным жиром, особенно при избыточном употреблении, разрушают клетки головного мозга. Из-за этого снижается когнитивная функция.

Таким же образом влияют алкоголь, уничтожающий нейроны, и фастфуд — из-за избытка углеводов, соли, пищевых добавок и жира.

«Когда человек потребляет большое количество гидрогенизированного жира, он не перерабатывается организмом и откладывается в клетках, в том числе в клетках мозга. Соответственно, это ведёт к его преждевременному разрушению и снижению когнитивной функции», — предупредила Тихомирова.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.