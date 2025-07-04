Врач перечислил, что надо проверить перед операцией, чтобы избежать осложнений

Анализы имеют срок годности. Например, у анализов на ВИЧ, гепатит, сифилис это максимум месяц. При этом важно не просто сдать анализы, а расшифровать их.

Смотрите результаты анализов. Обязательно обращайте внимание на уровень белка, гемоглобина, ферритина, железа. Дело в том, что показания анализов влияют на скорость заживления. Проверяйте и анализы на половые гормоны, их низкий уровень означает, что медленно происходит синтез новых тканей и всё медленнее будет заживать. Важно проверять также щитовидные гормоны: нет ли гипотиреоза, тиреотоксикоза; смотрите на С-реактивный белок, гомоцистеин.

Следите за весом. Лишний вес может сильно мешать при операции. Он связан с проблемами с гормонами, системными воспалениями, сложностью хирургического вмешательства. Это увеличивает длительность наркоза, различные риски, объём препаратов, ухудшает процессы заживления. Если у вас есть лишний вес, то постарайтесь перед операцией похудеть.

Подготовка зоны операции. При необходимости побрейте её. Делать это нужно накануне операции. Лучше всего использовать триммер, а если бреетесь лезвием, то обрабатывайте область антисептиком.

Контроль месячных. Во время месячных нельзя оперировать, так как происходит ухудшение свёртываемости крови. Планируйте свою операцию исходя из цикла.

Вообще самая частая причина смерти в хирургии - это образование тромбов. Риск повышается, если вы курите, принимаете гормональные препараты, двигаетесь после операции, страдаете варикозной болезнью, мало пьёте жидкости. Лучше всего поэтому на период после операции купить специальное компрессионное бельё (чулки). Снимать их можно, когда у вас восстановится активность. Компрессионные чулки сами по себе должны быть по паха, они должны быть правильно подобраны, а ещё правильные чулки сложно надевать. Однако если вы уже встали с утра и походили, то надевать компрессионные чулки нельзя.