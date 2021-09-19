Врач перечислил продукты для укрепления иммунитета в межсезонье

По поводу пищи врач отметил, что важно употреблять в межсезонье продукты, богатые витамином B12. Они помогут справиться с упадком сил, депрессией, ухудшением памяти, перепадами настроения, с которыми люди нередко сталкиваются в этот период. Это молоко (коровье, соевое), кефир, йогурт, сыр, курица и другие виды мяса, яйца, рыба. Взрослому человеку нужно обязательно пить до двух-трёх стаканов молока и молочных продуктов, сказал специалист.

Также полезно есть продукты, содержащие антиоксиданты, витамин С: брокколи, шиповник, лимон, апельсин, мандарин, киви, репчатый лук, красный перец, кресс-салат, руккола. Ещё одно важное для иммунитета вещество - селен: оно есть в грибах, морепродуктах, кунжуте, цельнозерновых, чесноке, репчатом луке, яйцах.

Цинк тоже должен присутствовать в рационе. Он входит в состав тыквенных семечек, бобовых, миндаля, грецких орехов, фисташек, морепродуктов, индейки.

Наконец, нужно следить за достаточным количеством в ежедневном меню жиров омега-3 и витамина D. Первые находятся в рыбе, авокадо, портулаке, льняном семени. Второй - в молоке, яйцах, лососе. Естественным источником витамина D также является солнце.