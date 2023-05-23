Врач перечислил шесть способов снизить риск развития деменции

Прежде всего, чтобы защититься от деменции, нужно стараться использовать неведущую руку (для правши - левую, для левши - правую) во время письма. Это поможет наладить мозговые связи.

Ещё один способ предотвратить деменцию - это улучшение рабочей памяти. Для этого отлично подойдёт выполнение арифметических действий в уме. Например, можно перемножать двузначные числа.