Врач перечислил три неочевидных признака рака

Кроме того, врач добавил, что в последние годы онкологические заболевания всё чаще встречаются у тех, кому 30-40 лет. Многие пациенты стараются не обращать внимания на симптомы, отказываются идти к врачу даже при поставленном диагнозе и лечатся народными методами (например, голоданием). Медик подчеркнул, что голодание только ещё больше ослабит организм больного.