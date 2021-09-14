Врач перечислил три неочевидных признака рака

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Врач перечислил три неочевидных признака ракаНа них обычно не обращают внимание
Корреспондент "Лайфа" рассказала, какие симптомы рака, по словам онколога, свидетельствуют о его поздней стадии.
Михаил Давыдов, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, назвал три важных признака онкологического заболевания. Так, если у человека резко снизился вес, пропал аппетит и стали беспокоить боли, то это свидетельствует о двух последних стадиях развития рака. Лечение в этом случае может оказаться бесполезным.
Кроме того, врач добавил, что в последние годы онкологические заболевания всё чаще встречаются у тех, кому 30-40 лет. Многие пациенты стараются не обращать внимания на симптомы, отказываются идти к врачу даже при поставленном диагнозе и лечатся народными методами (например, голоданием). Медик подчеркнул, что голодание только ещё больше ослабит организм больного.