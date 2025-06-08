Врач порекомендовал для защиты от рака каждый день заниматься спортом

И делать это нужно уже после 40 лет

Исследования показывают, что заболеваемость раком с возрастом неуклонно растёт. Поэтому включение здоровых привычек в образ жизни - это необходимость.