Врач порекомендовал есть больше ненасыщенных жиров

Полезные ненасыщенные жиры важны для нашего здоровья, так как они помогают организму усваивать жирорастворимые питательные вещества: витамины A, D, E и K. Если же вы не получаете достаточно этих жиров, то можете столкнуться с усталостью, ослаблением иммунитета, сухостью кожи.

Было доказано, что ненасыщенные жиры снижают уровень вредного холестерина в крови.