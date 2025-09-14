Врач предложил упражнение для борьбы с болью в шее от использования гаджетов

Когда мы смотрим в экран смартфона или другого гаджета, наша голова наклоняется вниз. Это приводит к большой нагрузке на шею, мышцы плеч, верхней части спины.

Врач порекомендовал каждые 20 минут использования смартфона делать одно упражнение. Для этого нужно надавливать ладонью на лоб без движения головы в течение нескольких секунд. Постепенно увеличивайте время до минуты. При этом движении начинают работать мышцы задней части шеи. Точно так же выполняется это упражнение с затылком и каждым ухом.