Врач предположил, каким может быть следующий штамм COVID-19

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Врач предположил, каким может быть следующий штамм COVID-19При этом вирус всё равно будет обладать ограниченными возможностями
Вирусолог Евгений Кунин рассказал о возможном новом варианте коронавируса. Об этом сообщает издание "Лайф".
Вариант "Дельта" сейчас, по словам по словам медика, значительно потеснил остальные. Новый же суперштамм может появиться где угодно и откуда угодно. Если говорить о вероятности его возникновения, то нужно при этом брать во внимание "большую популяцию самого вируса и возможность размножаться". Кроме того, возможности его нельзя назвать бесконечными.
Другой вариант развития событий, по мнению Евгения Кунина, - это если благодаря вакцинации и другим процессам "более агрессивный" вариант коронавируса не будет распространяться.