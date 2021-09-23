Врач предположил, каким может быть следующий штамм COVID-19

Вариант "Дельта" сейчас, по словам по словам медика, значительно потеснил остальные. Новый же суперштамм может появиться где угодно и откуда угодно. Если говорить о вероятности его возникновения, то нужно при этом брать во внимание "большую популяцию самого вируса и возможность размножаться". Кроме того, возможности его нельзя назвать бесконечными.