Врач предупредил, что долгое сидение на унитазе повышает риск возникновения геморроя

Кроме того, пользование смартфоном во время посещения туалета повышает риск распространения бактерий на устройстве. Лучше положите телефон подальше от сиденья унитаза или вообще оставьте за пределами туалета.

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