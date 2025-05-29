Фитнес и здоровье
Опубликовано 29 мая 2025, 16:30
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Врач предупредил, что долгое сидение на унитазе повышает риск возникновения геморроя

От этой привычки лучше избавиться
Геморрой - воспалённые вены в прямой кишке и заднем проходе. Всё это может вызвать дискомфорт или кровотечение, особенно при посещении туалета. Гастроэнтеролог Джозеф Салхаб рассказал о привычке, которая может привести к такому состоянию.
Врач предупредил, что долгое сидение на унитазе повышает риск возникновения геморроя
© Pexels/Miriam Alonso

По словам врача, длительное сидение при попытке сходить по-большому повышает риск развития геморроя. Это касается и случаев, когда вы сидите долго со смартфоном на унитазе. Последние научные данные подтверждают, что есть связь между степенью геморроя и временем, проведённым в туалете.

Врач предупредил, что долгое сидение на унитазе повышает риск возникновения геморроя
© Getty Images. EatingWell design

Кроме того, пользование смартфоном во время посещения туалета повышает риск распространения бактерий на устройстве. Лучше положите телефон подальше от сиденья унитаза или вообще оставьте за пределами туалета.

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