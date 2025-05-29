Врач предупредил, что долгое сидение на унитазе повышает риск возникновения геморроя

Опубликовано 29 мая 2025, 16:301 мин.
Врач предупредил, что долгое сидение на унитазе повышает риск возникновения геморрояОт этой привычки лучше избавиться
Геморрой - воспалённые вены в прямой кишке и заднем проходе. Всё это может вызвать дискомфорт или кровотечение, особенно при посещении туалета. Гастроэнтеролог Джозеф Салхаб рассказал о привычке, которая может привести к такому состоянию.
По словам врача, длительное сидение при попытке сходить по-большому повышает риск развития геморроя. Это касается и случаев, когда вы сидите долго со смартфоном на унитазе. Последние научные данные подтверждают, что есть связь между степенью геморроя и временем, проведённым в туалете.
Кроме того, пользование смартфоном во время посещения туалета повышает риск распространения бактерий на устройстве. Лучше положите телефон подальше от сиденья унитаза или вообще оставьте за пределами туалета.
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Источник:EatingWell
Автор:Валерия Филимонова