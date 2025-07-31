Врач предупредил, что хруст пальцами опасен при заболеваниях опорно-двигательного аппарата

Опубликовано 31 июля 2025, 23:151 мин.
Врач предупредил, что хруст пальцами опасен при заболеваниях опорно-двигательного аппаратаВот о чём нужно помнить
Физиотерапевт Рауль Вальдесусо в интервью Vanitatis отметил, что щёлканье пальцами не вредит суставам. Но только если у человека нет болезней, связанных с опорно-двигательным аппаратом.
Щелчки, когда мы хрустим пальцами, возникают из-за резкого изменения давления в суставе. Это естественный процесс, который не влияет на работу сустава и не вредит ему.
Однако если человек страдает артритом и другими нарушениями работы суставов, то нагрузка на них может ухудшить ситуацию. В этом случае лучше воздержаться от щёлканья пальцами.
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