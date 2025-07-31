Врач предупредил, что хруст пальцами опасен при заболеваниях опорно-двигательного аппарата

Однако если человек страдает артритом и другими нарушениями работы суставов, то нагрузка на них может ухудшить ситуацию. В этом случае лучше воздержаться от щёлканья пальцами.

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