Врач предупредил о необратимом вреде вейпинга для здоровья полости рта

Врач предупредил о необратимом вреде вейпинга для здоровья полости ртаИногда последствия могут быть даже смертельными
Вейпинг — технология довольно новая. Поэтому и её последствия в долгосрочной перспективе неизвестны. Тем не менее учёные обнаруживают всё больше рисков для здоровья парения, включая необратимое повреждение зубов и дёсен.
Как отмечает Дэвид Окано, доктор стоматологических наук, руководитель секции пародонтологии в Школе стоматологии Университета Юты, вейпинг связан с повышенным риском развития заболеваний дёсен и потенциального кариеса зубов. Он может привести к инфекции и воспалению дёсен, что может вызвать потерю костной ткани вокруг зубов и в конечном итоге утрату зубов. Вероятный виновник этого — никотин, как и в традиционных сигаретах.
Кроме того, воздействие никотина может повысить риск возникновения сердечных заболеваний.
Основной компонент жидкости для вейпа — пропиленгликоль. Он повреждает клетки дыхательных путей и может превратиться в вызывающий рак формальдегид, когда жидкость нагревается и испаряется. Пар также может содержать опасные для здоровья уровни токсичных металлов (свинец, мышьяк и др.), а некоторые ароматизаторы в нём способны уничтожать клетки и препятствовать их росту.
Иногда пар может содержать диацетил. Вдыхание его в больших дозах может вызвать обширное рубцевание в лёгких, которое блокирует нормальный поток воздуха, что приводит к усталости, хрипам и часто смерти.
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