Фитнес и здоровье
Опубликовано 16 января 2025, 09:00
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Врач предупредил о необратимом вреде вейпинга для здоровья полости рта

Иногда последствия могут быть даже смертельными
Вейпинг часто рекламируется как менее вредная для здоровья альтернатива курению сигарет или как средство для отказа от курения. Однако и эта привычка плохо влияет на организм.
Врач предупредил о необратимом вреде вейпинга для здоровья полости рта
© Asthma + Lung UK Blog

Вейпинг — технология довольно новая. Поэтому и её последствия в долгосрочной перспективе неизвестны. Тем не менее учёные обнаруживают всё больше рисков для здоровья парения, включая необратимое повреждение зубов и дёсен.

Как отмечает Дэвид Окано, доктор стоматологических наук, руководитель секции пародонтологии в Школе стоматологии Университета Юты, вейпинг связан с повышенным риском развития заболеваний дёсен и потенциального кариеса зубов. Он может привести к инфекции и воспалению дёсен, что может вызвать потерю костной ткани вокруг зубов и в конечном итоге утрату зубов. Вероятный виновник этого — никотин, как и в традиционных сигаретах.

Врач предупредил о необратимом вреде вейпинга для здоровья полости рта
© CC0 Public Domain

Кроме того, воздействие никотина может повысить риск возникновения сердечных заболеваний.

Основной компонент жидкости для вейпа — пропиленгликоль. Он повреждает клетки дыхательных путей и может превратиться в вызывающий рак формальдегид, когда жидкость нагревается и испаряется. Пар также может содержать опасные для здоровья уровни токсичных металлов (свинец, мышьяк и др.), а некоторые ароматизаторы в нём способны уничтожать клетки и препятствовать их росту.

Иногда пар может содержать диацетил. Вдыхание его в больших дозах может вызвать обширное рубцевание в лёгких, которое блокирует нормальный поток воздуха, что приводит к усталости, хрипам и часто смерти.

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