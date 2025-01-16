Врач предупредил о необратимом вреде вейпинга для здоровья полости рта

Вейпинг — технология довольно новая. Поэтому и её последствия в долгосрочной перспективе неизвестны. Тем не менее учёные обнаруживают всё больше рисков для здоровья парения, включая необратимое повреждение зубов и дёсен.

Как отмечает Дэвид Окано, доктор стоматологических наук, руководитель секции пародонтологии в Школе стоматологии Университета Юты, вейпинг связан с повышенным риском развития заболеваний дёсен и потенциального кариеса зубов. Он может привести к инфекции и воспалению дёсен, что может вызвать потерю костной ткани вокруг зубов и в конечном итоге утрату зубов. Вероятный виновник этого — никотин, как и в традиционных сигаретах.