Фитнес и здоровье
Опубликовано 20 февраля 2025, 06:45
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Врач предупредил о риске потери слуха у сёрферов и пловцов

Всё из-за экзостоза
Миллионы людей в Великобритании каждый год занимаются минимум одним видом водного спорта на открытом воздухе. Однако важно при этом знать о риске ухудшения слуха из-за экзостоза наружного слухового прохода, или «уха сёрфера».
Врач предупредил о риске потери слуха у сёрферов и пловцов
© Unsplash/CC0 Public Domain

Ухо сёрфера приводит к закупорке слухового прохода. Из-за этого заболевания наросты переходят на кости, выстилающие этот проход. Затем они продолжают развиваться, сужая пространство внутри, что может помешать проведению волн к барабанной перепонке. Один из симптомов, которые могут заметить люди с ухом сёрфера, — потеря слуха.

Могут появиться и другие проблемы. При любом сужении ушного канала вода и сера будут легче скапливаться и удерживаться в ухе. Это может усугубить потерю слуха и повысить риск возникновения ушной инфекции.

Врач предупредил о риске потери слуха у сёрферов и пловцов
© Ears & Hearing UK

Причина же развития этой болезни заключается, по-видимому, в повторяющемся воздействии холодной воды и сильного ветра. С этими факторами сталкиваются большинство сёрферов. В то же время эта проблема присуща только людям из-за особенностей строения их ушей.

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