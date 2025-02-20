Врач предупредил о риске потери слуха у сёрферов и пловцов

Ухо сёрфера приводит к закупорке слухового прохода. Из-за этого заболевания наросты переходят на кости, выстилающие этот проход. Затем они продолжают развиваться, сужая пространство внутри, что может помешать проведению волн к барабанной перепонке. Один из симптомов, которые могут заметить люди с ухом сёрфера, — потеря слуха.

Могут появиться и другие проблемы. При любом сужении ушного канала вода и сера будут легче скапливаться и удерживаться в ухе. Это может усугубить потерю слуха и повысить риск возникновения ушной инфекции.