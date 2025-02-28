Врач предупредил о важности сна для здоровья сердца

Взрослым людям нужно спать не менее семи часов каждые сутки. При этом старайтесь ложиться спать и вставать в одно и то же время. Это важно.

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