Врач предупредил о важности сна для здоровья сердца

Опубликовано 28 февраля 2025, 21:001 мин.
Врач предупредил о важности сна для здоровья сердцаОб этом нужно знать
Специалисты в области здравоохранения утверждают: взрослые, которые спят меньше семи часов каждую ночь, с большей вероятностью столкнутся с проблемами со здоровьем.
По словам доктора Хуана Карденаса Росалеса, врача-терапевта клиники Майо, достаточное количество сна играет решающую роль в общем благополучии человека, в том числе в здоровье сердца. Хороший ночной сон может обеспечить организм энергией для хорошего начала дня и улучшения здоровья. Также он важен для профилактики диабета, сердечного приступа, инсульта.
Взрослым людям нужно спать не менее семи часов каждые сутки. При этом старайтесь ложиться спать и вставать в одно и то же время. Это важно.
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Источник:Medical Xpress
Автор:Валерия Филимонова