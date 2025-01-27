Врач предупредил о вреде для здоровья ежедневного бега

По словам доктора Ниш Манек, врача общей практики в Лондоне, ежедневный бег без отдыха может привести к травмам, связанным с перенапряжением. У вас могут возникнуть такие проблемы, как расколотая голень, тендинит и стрессовые переломы.

Колени — это тоже довольно уязвимая часть тела при беге. К тому же на них приходится значительная часть веса тела.