Врач предупредил о вреде для здоровья ежедневного бега

Врач предупредил о вреде для здоровья ежедневного бегаВот почему лучше всё-таки делать перерывы
По словам доктора Ниш Манек, врача общей практики в Лондоне, ежедневный бег без отдыха может привести к травмам, связанным с перенапряжением. У вас могут возникнуть такие проблемы, как расколотая голень, тендинит и стрессовые переломы.
Колени — это тоже довольно уязвимая часть тела при беге. К тому же на них приходится значительная часть веса тела.
Главное при беге — прислушиваться к своему телу. Нельзя игнорировать постоянные боль или дискомфорт, так как это всё может быть ранним признаком травмы из-за перегрузки. Снизить вероятность получения травмы можно при помощи правильной техники бега, ношения подходящей обуви, постепенного увеличения дистанции. Также для поддержания работы мышц вокруг коленей и других суставов добавьте в программу тренировок силовые упражнения.
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