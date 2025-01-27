Фитнес и здоровье
Опубликовано 27 января 2025, 12:45
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Врач предупредил о вреде для здоровья ежедневного бега

Вот почему лучше всё-таки делать перерывы
Бегать каждый день может быть полезно для общей физической формы. Также бег — отличное упражнение для сердечно-сосудистой системы, да и в целом тренировки благотворно влияют на психическое здоровье. Но есть нюансы.
Врач предупредил о вреде для здоровья ежедневного бега
© Harvard Health

По словам доктора Ниш Манек, врача общей практики в Лондоне, ежедневный бег без отдыха может привести к травмам, связанным с перенапряжением. У вас могут возникнуть такие проблемы, как расколотая голень, тендинит и стрессовые переломы.

Колени — это тоже довольно уязвимая часть тела при беге. К тому же на них приходится значительная часть веса тела.

Врач предупредил о вреде для здоровья ежедневного бега
© Getty

Главное при беге — прислушиваться к своему телу. Нельзя игнорировать постоянные боль или дискомфорт, так как это всё может быть ранним признаком травмы из-за перегрузки. Снизить вероятность получения травмы можно при помощи правильной техники бега, ношения подходящей обуви, постепенного увеличения дистанции. Также для поддержания работы мышц вокруг коленей и других суставов добавьте в программу тренировок силовые упражнения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.