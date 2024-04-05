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Фитнес и здоровье
Опубликовано 05 апреля 2024, 00:45
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Врач предупредил об опасности для здоровья добавок в виде порошка

Будьте осторожны
Производители различных пищевых порошков уверяют, что их продукты дают организму все необходимые витамины и помогают сбросить вес. Но как именно они влияют на здоровье?
Врач предупредил об опасности для здоровья добавок в виде порошка
© Unsplash/CC0 Public Domain

Доцент кафедры диетологии Университета Алабамы в Бирмингеме Лиззи Дэвис, отмечает, что перед покупкой пищевого порошка нужно изучить его состав и побочные эффекты. Во все подобные порошки входят разные ингредиенты. Но большинство из них одержат сушёную листовую зелень, а иногда и фрукты.

Обычно пищевые порошки смешивают с водой или смузи. Также они являются быстрым способом получить дополнительные питательные вещества, когда у вас мало времени или когда вы в дороге.

Врач предупредил об опасности для здоровья добавок в виде порошка
© GFR Pharma

Также в пищевых порошках обычно есть кальций и витамины А, К, С. Продукты некоторых брендов содержат также более 10 питательных веществ, причём их их количество может превышать дневную норму. Это значит, что иногда человек может получать вместе с такими порошками от 100 до 1100% суточной нормы. Это может иметь опасные для здоровья последствия.

Обязательно проконсультируйтесь со своим врачом, прежде чем принимать пищевые порошки. Всё потому, что они могут вступать во взаимодействие с некоторыми лекарствами.

В целом же гораздо проще получать витамины и питательные вещества из настоящей пищи. Порошки стоят, как правило, намного дороже, чем овощи и фрукты.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.