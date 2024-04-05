Врач предупредил об опасности для здоровья добавок в виде порошка

Врач предупредил об опасности для здоровья добавок в виде порошкаБудьте осторожны
Доцент кафедры диетологии Университета Алабамы в Бирмингеме Лиззи Дэвис, отмечает, что перед покупкой пищевого порошка нужно изучить его состав и побочные эффекты. Во все подобные порошки входят разные ингредиенты. Но большинство из них одержат сушёную листовую зелень, а иногда и фрукты.
Обычно пищевые порошки смешивают с водой или смузи. Также они являются быстрым способом получить дополнительные питательные вещества, когда у вас мало времени или когда вы в дороге.
Также в пищевых порошках обычно есть кальций и витамины А, К, С. Продукты некоторых брендов содержат также более 10 питательных веществ, причём их их количество может превышать дневную норму. Это значит, что иногда человек может получать вместе с такими порошками от 100 до 1100% суточной нормы. Это может иметь опасные для здоровья последствия.
Обязательно проконсультируйтесь со своим врачом, прежде чем принимать пищевые порошки. Всё потому, что они могут вступать во взаимодействие с некоторыми лекарствами.
В целом же гораздо проще получать витамины и питательные вещества из настоящей пищи. Порошки стоят, как правило, намного дороже, чем овощи и фрукты.
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