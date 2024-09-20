Врач предупредил об опасности для здоровья кетогенной диеты

Особенно осторожными нужно быть тем, у кого диабет 1 типа или кто принимает лекарства для снижения уровня сахара в крови.

Проконсультируйтесь с лечащим врачом перед началом кето-диеты. Особенно это касается людей с диабетом, беременных и кормящих женщин.

Вот к чему ещё может привести кетоз.

Обезвоживание. Это распространённый ранний побочный эффект кетоза. К счастью, обычно длится это недолго и поддаётся лечению. Для этого нужно пить много воды и других увлажняющих напитков.

Запор. Связан он с экстремальными изменениями в диете. Чтобы избавиться от запоров, употребляйте много жидкости и старайтесь включать клетчатку, где это возможно.

Нарушение электролитного баланса. При кетогенной диете часто наблюдается низкий уровень натрия и магния.

Кето-грипп. Среди его симптомов выделяют усталость, головную боль, тошноту, туман в голове, головокружение, расстройство желудка, мышечные спазмы и слабость. Всё это должно пройти через четыре недели, когда организм приспособится к кетозу.

Чрезмерное снижение уровня сахара в крови. Это особенно важно для людей с диабетом.

Дефицит питательных веществ. Вам может не хватать тиамина, фолиевой кислоты, витаминов А, В6, В12, Е, К, кальция, магния, железа, калия, линоленовой кислоты.

Проблемы с сердцем. Исследования показывают, что кетогенная диета повышает риск возникновения некоторых сердечно-сосудистых заболеваний. Обзор показал, что этот вариант питания связан с более высокими уровнями общего холестерина и холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), чем диеты с содержанием углеводов от 45% до 65%. Правда, другие работы не продемонстрировали существенных различий в липидном профиле после трёх, шести или 12 месяцев кето-диеты.

Проблемы с почками. Например, вы можете столкнуться с камнями в почках, метаболическим ацидозом.

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