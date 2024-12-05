Врач предупредил об опасности грелок для кожи

Ожоги и ошпаривания — не единственные виды травм, с которыми могут столкнуться те, кто пользуется грелками. Пострадать можно и от синдрома поджаренной кожи. Из-за этого на коже появляется красный сетчатый рисунок, который проходит, когда мы убираем источник тепла.

При длительном воздействии тепла на кожу она может истончиться. Также может возникнуть гиперпигментация, когда некоторые участки кожи становятся темнее других. Это повреждение само не проходит, но могут помочь лазерная терапия или местные кремы, содержащие 5-флуорацил.

При запоздалом обнаружении синдрома поджаренной кожи и постоянном воздействии тепла также может развиться рак.