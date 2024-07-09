Врач предупредил об опасности корректирующего белья для здоровья

Корректирующее бельё немного напоминает корсеты, но оно направлено на изменение нескольких областей: талии, бёдер, ляжек и ягодиц. Идея состоит в том, чтобы, сжимая эти области, формировать лучшую фигуру.

Современное корректирующее бельё изготавливается из более дышащих и эластичных материалов: спандекса, нейлона и лайкры. Оно становится всё более популярным как среди мужчин, так и среди женщин.

Однако важно знать, что корректирующее бельё имеет недостатки. Вот что вам нужно учитывать.

Проблемы с пищеварением. Корректирующее бельё, обтягивающее область живота, может вызвать проблемы с перевариванием пищи. Также подобная одежда может вызвать запор. Было доказано, что компрессионный пояс может усугубить и кислотный рефлюкс.

Проблемы с кровообращением и нервами. Теоретически корректирующее бельё, если оно тесное, может влиять на кровообращение. Особенно это касается сдавливающего ноги или талию белья. Оно может привести к отёкам, онемению или покалыванию.