Врач предупредил об опасности пропуска разминки и других фитнес-ошибках после 50 лет

Выполнять упражнения, найденные в Интернете. Все мы устроены по-разному. Если вы видите, как кто-то другой что-то делает, это не значит, что и вам это подходит. Найдите профессионала, который порекомендует необходимые для вас виды движений и растяжки.

Слишком интенсивные тренировки, когда тело ещё не готово. Если вы занимаетесь спортом в течение длительного времени каждый день, то можете столкнуться с болью. Лучше постепенно увеличивайте количество упражнений. Это касается даже растяжки/упражнений на подвижность.

Терпеть боль. Из-за этого вы можете только навредить себе. Выполняйте все упражнения в пределах комфортного диапазона.

Пропускать разминку. Разминка помогает разгонять кровь и повышает частоту сердечных сокращений. Уделите 5−10 минут лёгким кардиоупражнениям: ходьбе, езде на велосипеде и пр.

Выполнять только статические растяжки. Перед тренировкой делайте лёгкую динамическую разминку. Она будет полезнее, чем статическая.