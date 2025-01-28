Врач предупредил об опасности пропуска разминки и других фитнес-ошибках после 50 лет

Врач предупредил об опасности пропуска разминки и других фитнес-ошибках после 50 летВот чего нужно избегать
Выполнять упражнения, найденные в Интернете. Все мы устроены по-разному. Если вы видите, как кто-то другой что-то делает, это не значит, что и вам это подходит. Найдите профессионала, который порекомендует необходимые для вас виды движений и растяжки.
Слишком интенсивные тренировки, когда тело ещё не готово. Если вы занимаетесь спортом в течение длительного времени каждый день, то можете столкнуться с болью. Лучше постепенно увеличивайте количество упражнений. Это касается даже растяжки/упражнений на подвижность.
Терпеть боль. Из-за этого вы можете только навредить себе. Выполняйте все упражнения в пределах комфортного диапазона.
Пропускать разминку. Разминка помогает разгонять кровь и повышает частоту сердечных сокращений. Уделите 5−10 минут лёгким кардиоупражнениям: ходьбе, езде на велосипеде и пр.
Выполнять только статические растяжки. Перед тренировкой делайте лёгкую динамическую разминку. Она будет полезнее, чем статическая.
Не укреплять мышцы, а только растягиваться. Пренебрежение силовыми упражнениями может навредить вашему общему здоровью. Добавьте их в программу и выполняйте эти упражнения 2−3 раза в неделю.
Тренироваться непоследовательно. Из-за этого вы можете не увидеть желательных результатов. Регулярно включайте в свой распорядок дня какие-то лёгкие движения.
Бросать, когда становится тяжело. Возможно, стоит просто найти модификацию упражнения, которая позволит его выполнять и прогрессировать. Для этого вы можете обратиться к специалисту.
Не пить достаточно жидкости. Из-за этого ткани тела не смогут адаптироваться к стрессовым факторам, которым мы их подвергаем во время растяжки.
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