Фитнес и здоровье
Опубликовано 28 января 2025, 06:00
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Врач предупредил об опасности пропуска разминки и других фитнес-ошибках после 50 лет

Вот чего нужно избегать
С возрастом становится всё сложнее наклоняться, чтобы завязать шнурки, или доставать предметы с верхней полки. Именно поэтому в 50+ важно развивать гибкость и подвижность суставов. Лэндон Уэтц, доктор физиотерапии в TeachMe. To, рассказал, какие ошибки в этом возрасте могут разрушать тело.
Врач предупредил об опасности пропуска разминки и других фитнес-ошибках после 50 лет
© My Vanderbilt Health

Выполнять упражнения, найденные в Интернете. Все мы устроены по-разному. Если вы видите, как кто-то другой что-то делает, это не значит, что и вам это подходит. Найдите профессионала, который порекомендует необходимые для вас виды движений и растяжки.

Слишком интенсивные тренировки, когда тело ещё не готово. Если вы занимаетесь спортом в течение длительного времени каждый день, то можете столкнуться с болью. Лучше постепенно увеличивайте количество упражнений. Это касается даже растяжки/упражнений на подвижность.

Терпеть боль. Из-за этого вы можете только навредить себе. Выполняйте все упражнения в пределах комфортного диапазона.

Пропускать разминку. Разминка помогает разгонять кровь и повышает частоту сердечных сокращений. Уделите 5−10 минут лёгким кардиоупражнениям: ходьбе, езде на велосипеде и пр.

Выполнять только статические растяжки. Перед тренировкой делайте лёгкую динамическую разминку. Она будет полезнее, чем статическая.

Врач предупредил об опасности пропуска разминки и других фитнес-ошибках после 50 лет
© Photo: Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

Не укреплять мышцы, а только растягиваться. Пренебрежение силовыми упражнениями может навредить вашему общему здоровью. Добавьте их в программу и выполняйте эти упражнения 2−3 раза в неделю.

Тренироваться непоследовательно. Из-за этого вы можете не увидеть желательных результатов. Регулярно включайте в свой распорядок дня какие-то лёгкие движения.

Бросать, когда становится тяжело. Возможно, стоит просто найти модификацию упражнения, которая позволит его выполнять и прогрессировать. Для этого вы можете обратиться к специалисту.

Не пить достаточно жидкости. Из-за этого ткани тела не смогут адаптироваться к стрессовым факторам, которым мы их подвергаем во время растяжки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.