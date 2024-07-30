Врач предупредил об опасности жары для лекарств

Даже различные таблетки, препараты для щитовидной железы или противозачаточные, могут стать менее эффективными из-за жары. Молекулы внутри них могут деградировать. При этом жидкие варианты таблеток способны расплавиться на жаре или стать липкими.

Чтобы сохранить в жаркую погоду лекарства в безопасности, уберите их из-под прямых солнечных лучей, храните их при комнатной температуре, в шкафу, на тумбочке или в сухом прохладном месте. Также никогда не оставляйте препараты без присмотра в автомобиле.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.