Врач предупредила о возможности отравления при употреблении недоваренной курицы

Опубликовано 14 января 2025, 14:151 мин.
Врач предупредила о возможности отравления при употреблении недоваренной курицыБудьте осторожны
Сырая курица может содержать бактерии, приводящие к развитию пищевых заболеваний. Около 1 миллиона человек в США ежегодно с этим сталкиваются.
Если курица заражена определёнными бактериями, то её употребление в сыром виде может привести к пищевому отравлению. Обычно оно включает спазмы в животе, диарею и рвоту.
Лёгкие случаи пищевого отравления можно лечить дома. Среди их симптомов — диарея, спазмы в животе, головная боль, высокая температура, тошнота и рвота, боль в мышцах или ломота.
При тяжёлых симптомах пищевого отравления может потребоваться госпитализация. Эти признаки включают обезвоживание, реактивный артрит, септицемию (заражение крови), брюшной тиф, синдром Гийена-Барре (СГБ), синдром раздражённого кишечника.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник:Verywell Health
Автор:Валерия Филимонова