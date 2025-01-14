Врач предупредила о возможности отравления при употреблении недоваренной курицы

Если курица заражена определёнными бактериями, то её употребление в сыром виде может привести к пищевому отравлению. Обычно оно включает спазмы в животе, диарею и рвоту.

Лёгкие случаи пищевого отравления можно лечить дома. Среди их симптомов — диарея, спазмы в животе, головная боль, высокая температура, тошнота и рвота, боль в мышцах или ломота.