Фитнес и здоровье
Опубликовано 30 января 2025, 03:00
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Врач предупредила об опасности для здоровья приёма большого количества кальция

Будьте осторожны
Кальций нужен для крепких костей и зубов, но не только. Этот минерал помогает нормально функционировать мышцам и нервам, участвует в выработке гормонов, сокращении и расслаблении кровеносных сосудов. Однако в больших дозах он может принести вред.
Врач предупредила об опасности для здоровья приёма большого количества кальция
© Healthwire

Чрезмерно высокий уровень кальция в крови называется гиперкальциемией. Это состояние может привести к ослаблению костей, проблемам с пищеварением, почками и многим другим симптомам.

Слишком много кальция может быть очень опасным для здоровья. При этом гиперкальциемия не имеет на начальных стадиях никаких симптомов. Сарина Бейнс, доктор медицины, эндокринный хирург из Atlantic Medical Group в Нью-Джерси, говорит, что лёгкие случаи гиперкальциемии зачастую протекают бессимптомно.

Врач предупредила об опасности для здоровья приёма большого количества кальция
© Abbey Littlejohn

При умеренной и тяжёлой гиперкальциемии возникают усталость, слабость, тошнота, рвота, запор, сильная жажда, переломы костей, образуются камни в почках. Также это может привести к мышечной слабости, подёргиваниям. Гиперкальциемия может влиять на мозг и вызывать спутанность сознания.

В крайних случаях такое состояние может вызвать опасные сердечные аритмии. К счастью, такое встречается редко: только у 1−2% людей. При этом почти у всех из них есть медицинские диагнозы, предрасполагающие к этому.

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