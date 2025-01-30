Врач предупредила об опасности для здоровья приёма большого количества кальция

При умеренной и тяжёлой гиперкальциемии возникают усталость, слабость, тошнота, рвота, запор, сильная жажда, переломы костей, образуются камни в почках. Также это может привести к мышечной слабости, подёргиваниям. Гиперкальциемия может влиять на мозг и вызывать спутанность сознания.

В крайних случаях такое состояние может вызвать опасные сердечные аритмии. К счастью, такое встречается редко: только у 1−2% людей. При этом почти у всех из них есть медицинские диагнозы, предрасполагающие к этому.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.