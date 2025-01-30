Врач предупредила об опасности для здоровья приёма большого количества кальция

Врач предупредила об опасности для здоровья приёма большого количества кальцияБудьте осторожны
Чрезмерно высокий уровень кальция в крови называется гиперкальциемией. Это состояние может привести к ослаблению костей, проблемам с пищеварением, почками и многим другим симптомам.
Слишком много кальция может быть очень опасным для здоровья. При этом гиперкальциемия не имеет на начальных стадиях никаких симптомов. Сарина Бейнс, доктор медицины, эндокринный хирург из Atlantic Medical Group в Нью-Джерси, говорит, что лёгкие случаи гиперкальциемии зачастую протекают бессимптомно.
При умеренной и тяжёлой гиперкальциемии возникают усталость, слабость, тошнота, рвота, запор, сильная жажда, переломы костей, образуются камни в почках. Также это может привести к мышечной слабости, подёргиваниям. Гиперкальциемия может влиять на мозг и вызывать спутанность сознания.
В крайних случаях такое состояние может вызвать опасные сердечные аритмии. К счастью, такое встречается редко: только у 1−2% людей. При этом почти у всех из них есть медицинские диагнозы, предрасполагающие к этому.
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