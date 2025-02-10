Врач предупредила: у некоторых женщин яичники перестают работать ещё до 40 лет

Врач предупредила: у некоторых женщин яичники перестают работать ещё до 40 летХотя такое и встречается редко
Диагноз «преждевременная недостаточность яичников» обычно ставят женщинам моложе 40 лет, у которых не было менструации минимум 4 месяца. Также эту болезнь можно обнаружить по высокому уровню одного гормона, который выделяется мозгом. Этот гормон помогает яичникам выпустить яйцеклетку во время менструального цикла.
Сопровождается это состояние и другими симптомами. Например, нерегулярными месячными, приливами и ночной потливостью, усталостью, плохим сном, переменами настроения, тревожностью и депрессией.
Женщины с преждевременной недостаточностью яичников подвергаются удвоенному риску возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, сердечных приступов, инсультов, сердечной недостаточности. Без лечения у них также может быть более короткая продолжительность жизни, выше вероятность снижения когнитивных функций. Также эти женщины чаще страдают болезнями Альцгеймера и Паркинсона, депрессией.
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