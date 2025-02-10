Врач предупредила: у некоторых женщин яичники перестают работать ещё до 40 лет

Сопровождается это состояние и другими симптомами. Например, нерегулярными месячными, приливами и ночной потливостью, усталостью, плохим сном, переменами настроения, тревожностью и депрессией.

Женщины с преждевременной недостаточностью яичников подвергаются удвоенному риску возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, сердечных приступов, инсультов, сердечной недостаточности. Без лечения у них также может быть более короткая продолжительность жизни, выше вероятность снижения когнитивных функций. Также эти женщины чаще страдают болезнями Альцгеймера и Паркинсона, депрессией.

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