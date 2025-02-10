Фитнес и здоровье
Опубликовано 10 февраля 2025, 03:45
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Врач предупредила: у некоторых женщин яичники перестают работать ещё до 40 лет

Хотя такое и встречается редко
Обычно у женщин менструации начинаются в подростковом возрасте, а прекращаются, когда им исполняется 50 или около того. Но это характерно не для всех. У 2−4% женщин яичники перестают функционировать до 40-летия. Это называется преждевременной недостаточностью яичников.
Врач предупредила: у некоторых женщин яичники перестают работать ещё до 40 лет
© RaillyNews

Диагноз «преждевременная недостаточность яичников» обычно ставят женщинам моложе 40 лет, у которых не было менструации минимум 4 месяца. Также эту болезнь можно обнаружить по высокому уровню одного гормона, который выделяется мозгом. Этот гормон помогает яичникам выпустить яйцеклетку во время менструального цикла.

Врач предупредила: у некоторых женщин яичники перестают работать ещё до 40 лет
© Getty

Сопровождается это состояние и другими симптомами. Например, нерегулярными месячными, приливами и ночной потливостью, усталостью, плохим сном, переменами настроения, тревожностью и депрессией.

Женщины с преждевременной недостаточностью яичников подвергаются удвоенному риску возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, сердечных приступов, инсультов, сердечной недостаточности. Без лечения у них также может быть более короткая продолжительность жизни, выше вероятность снижения когнитивных функций. Также эти женщины чаще страдают болезнями Альцгеймера и Паркинсона, депрессией.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.