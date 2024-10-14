Врач рассказал, что делать, если ребёнок проглотил батарейку

По словам Алексея Водовозова, токсиколога, врача-терапевта высшей категории, батарейки — одна из самых опасных вещей для ребёнка. Речь идёт, конечно, в основном о круглых батарейках, которые часто ставятся в детские игрушки. Если такую батарейку проглотит ребёнок, то есть большой шанс, что она застрянет в слизистой. Это может привести к короткому замыканию и физическому.

Далее происходит физическое разрушение батарейки, в результате чего возможна утечка электролита. Это вызывает химический ожог.

Также батарейка прикрепляется, прилипает к пищеводу и может «пробить» его стенку, тем более что у детей они тонкие.