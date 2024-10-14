Врач рассказал, что делать, если ребёнок проглотил батарейку

Врач рассказал, что делать, если ребёнок проглотил батарейкуИ какие будут последствия для организма
По словам Алексея Водовозова, токсиколога, врача-терапевта высшей категории, батарейки — одна из самых опасных вещей для ребёнка. Речь идёт, конечно, в основном о круглых батарейках, которые часто ставятся в детские игрушки. Если такую батарейку проглотит ребёнок, то есть большой шанс, что она застрянет в слизистой. Это может привести к короткому замыканию и физическому.
Далее происходит физическое разрушение батарейки, в результате чего возможна утечка электролита. Это вызывает химический ожог.
Также батарейка прикрепляется, прилипает к пищеводу и может «пробить» его стенку, тем более что у детей они тонкие.
Что делать в этом случае? Чем быстрее ребёнок окажется после проглатывания батарейки в больнице, тем лучше. В бытовых условиях извлечь из пищевода батарейку у вас точно не получится.
Вся клиническая картина, когда начинаются химические реакции в организме, занимает от 2 до 5 часов. Поэтому так важно сразу же отвезти ребёнка в медицинское учреждение как можно скорее.
Конечно, батарейка может и выйти сама. Но на это всё равно лучше не рассчитывать, потому что таблеточные батарейки — одни из самых частых инородных предметов, которые достают врачи из пищевода. Зафиксированы и летальные исходы у детей, которые проглотили батарейки. Даже если у вас есть хоть какое-то подозрение на это, всё равно идите к специалисту на обследование.
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