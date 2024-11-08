Врач рассказал, что нужно делать, если вам поставили преддиабет

Преддиабет — это состояние, при котором уровень сахара в крови повышен, но недостаточно высок для диагностирования диабета. И вот какие шаги помогут вам предотвратить или отсрочить развитие диабета 2 типа.

Ешьте продукты с высоким содержанием клетчатки. Это замедляет всасывание сахара в кровь и поддерживает стабильный уровень глюкозы в крови. Стремитесь к употреблению 25−30 г клетчатки в сутки.

Будьте активны. По данным Американской диабетической ассоциации, регулярные физические упражнения помогают организму регулировать уровень сахара в крови. Это происходит за счёт улучшения чувствительности к инсулину.

Поддерживайте здоровый вес. Важно сосредоточить внимание на составе тела. Для этого сочетайте силовые тренировки с планом управления весом. Так вы получите оптимальные результаты.