Врач рассказал, что происходит с бактериями в кишечнике, когда мы пьём алкоголь

Удивительно, что алкоголь непосредственно влияет на кишечник. Обзор 2024 года, опубликованный в Alcohol Clinical & Experimental Research, это подтверждает. Он показал, что регулярное употребление спиртного может изменить бактерии в кишечнике. Это приводит к проблемам с пищеварением: диарее, нерегулярному стулу.

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