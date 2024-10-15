Фитнес и здоровье
Опубликовано 15 октября 2024, 00:45
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Врач рассказал, что происходит с бактериями в кишечнике, когда мы пьём алкоголь

Это важно знать
Очевидно, что злоупотребление алкогольными напитками вредит нашему здоровью. В том числе и кишечнику. Но что, если вы пьёте спиртное только время от времени?
Врач рассказал, что происходит с бактериями в кишечнике, когда мы пьём алкоголь
© franckreporter / Getty Images

Учёные обнаружили, говорит Уилл Булсевич, гастроэнтеролог, что уже через 30 минут после употребления алкоголя меняется кишечный микробиом. То есть состав бактерий в кишечнике. Согласно исследованию 2014 года, опубликованному в PLoS One, причина этого в том, что уровень бактериального эндотоксина (токсин, которые вызывает воспаление) начинает расти в течение получаса после того, как человек выпил.

Врач рассказал, что происходит с бактериями в кишечнике, когда мы пьём алкоголь
© Getty Images

Удивительно, что алкоголь непосредственно влияет на кишечник. Обзор 2024 года, опубликованный в Alcohol Clinical & Experimental Research, это подтверждает. Он показал, что регулярное употребление спиртного может изменить бактерии в кишечнике. Это приводит к проблемам с пищеварением: диарее, нерегулярному стулу.

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