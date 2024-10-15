Врач рассказал, что происходит с бактериями в кишечнике, когда мы пьём алкоголь

Врач рассказал, что происходит с бактериями в кишечнике, когда мы пьём алкогольЭто важно знать
Учёные обнаружили, говорит Уилл Булсевич, гастроэнтеролог, что уже через 30 минут после употребления алкоголя меняется кишечный микробиом. То есть состав бактерий в кишечнике. Согласно исследованию 2014 года, опубликованному в PLoS One, причина этого в том, что уровень бактериального эндотоксина (токсин, которые вызывает воспаление) начинает расти в течение получаса после того, как человек выпил.
Удивительно, что алкоголь непосредственно влияет на кишечник. Обзор 2024 года, опубликованный в Alcohol Clinical & Experimental Research, это подтверждает. Он показал, что регулярное употребление спиртного может изменить бактерии в кишечнике. Это приводит к проблемам с пищеварением: диарее, нерегулярному стулу.
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