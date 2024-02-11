Врач рассказал, что такое смерть с точки зрения науки

По мере умирания сердце начинает биться слабее, падает кровяное давление, тускнеют ногти. Внутренние органы у человека функционируют всё хуже, кровяное давление падает. Он может также испытывать временами беспокойство, замешательство, постепенно углубляющуюся бессознательность.

Сейчас нет проверенного способа понять, что люди испытывают во время смерти. Недавние исследования показывают, что даже перед смертью бессознательный мозг реагирует на шум в комнате, но мы не знаем, какое значение эти звуки имеют для человека.

Дыхание людей, находящихся без сознания, следует автоматическим шаблонам, которые создаются дыхательным центром в стволе мозга. Умирающие люди не чувствуют своего рта или горла, поэтому они могут дышать тяжело, шумно, через заднюю стенку горла может выделяться слюна, но у человека это не вызовет дискомфорта.

Дыхание движется от глубокого к поверхностному и от быстрого к медленному в повторяющихся циклах; со временем оно замедляется, становится поверхностным. Могут возникать даже паузы, после которых дыхание полностью прекращается. Через несколько минут перестанет биться и сердце, поскольку кислород закончится.

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