Врач рассказал, как можно защититься от восьми видов рака

Врач рассказал, как можно защититься от восьми видов ракаПоможет в этом одно ежедневное занятие
По словам врача Национальной службы здравоохранения Ханы Патель, есть один эффективный способ снизить вероятность развития рака молочной железы, кишечника, мочевого пузыря, пищевода, почек, лёгких и желудка. Этот вид деятельности связан с лучшими показателями здоровья и более долгой жизнью.
Результаты научных исследований показали, что увеличение количества шагов на 1000 в день было связано со снижением риска смерти по любой причине. При увеличении количества пройденных шагов на 500 в день вероятность уменьшалась на 7%. Именно ходьба и связана со снижением риска возникновения восьми видов рака.
Кроме того, ходьба улучшает самовосприятие, повышает самооценку, настроение, делает сон более качественным, снижает беспокойство, стресс, усталость. Ещё известно, что благодаря ходьбе можно снизить вероятность развития деменции, уменьшить симптомы депрессии.
Для получения максимальной пользы от ходьбы рекомендуется в день проходить 10 тысяч шагов.
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