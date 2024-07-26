Врач рассказал, как по походке определить проблемы со здоровьем у человека

Врач рассказал, как по походке определить проблемы со здоровьем у человекаВот на что важно обращать внимание
С возрастом тело человека становится слабее, теряет массу. Этот процесс называется саркопенией, и начинается он около 40 лет.
Наряду с этим нервная система подвергается «атрофии», при которой нервы по всему телу функционируют не так эффективно, как раньше. Также количество нервов уменьшается.
Считается, что в возрасте от 20 до 60 лет человек ежегодно теряет 0,1% нейронов (нервных клеток), а затем этот процесс ускоряется.
Если вы доживёте до 90 лет, то ваш мозг потеряет 150 г ткани по сравнению с его весом в 50 лет.
Научно доказано, что скорость ходьбы в 45 лет — это сильный предиктор физического и психического здоровья в дальнейшем. К тому времени, как вам исполняется 60, скорость ходьбы заметно снижается.
Уменьшение скорости и плавности походки может быть ранним признаком болезни Паркинсона. На ранних стадиях это, правда, может быть едва заметным.
При снижении когнитивных способностей длина шага при ходьбе значительно сокращается. Время же, необходимое для завершения шага, увеличивается.
Если вы ощущаете боль в ягодичных мышцах, отдающую в заднюю часть ноги и даже в икру при ходьбе, и она исчезает, когда вы прекращаете движение, то у вас может быть заболевание периферических артерий. Факторы этой болезни — курение, высокий уровень холестерина, высокое кровяное давление, диабет, наличие у семьи сосудистых заболеваний.
Неустойчивая походка и проблемы с равновесием часто связаны с чрезмерным употреблением алкоголя или с нехваткой витамина В12.
Проблемы с внутренним ухом, такие как лабиринтит, могут привести к проблемам с равновесием и походкой. Но это обычно проходит само по себе, без лечения.
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