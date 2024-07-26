Врач рассказал, как по походке определить проблемы со здоровьем у человека

С возрастом тело человека становится слабее, теряет массу. Этот процесс называется саркопенией, и начинается он около 40 лет.

Наряду с этим нервная система подвергается «атрофии», при которой нервы по всему телу функционируют не так эффективно, как раньше. Также количество нервов уменьшается.

Считается, что в возрасте от 20 до 60 лет человек ежегодно теряет 0,1% нейронов (нервных клеток), а затем этот процесс ускоряется.

Если вы доживёте до 90 лет, то ваш мозг потеряет 150 г ткани по сравнению с его весом в 50 лет.

Научно доказано, что скорость ходьбы в 45 лет — это сильный предиктор физического и психического здоровья в дальнейшем. К тому времени, как вам исполняется 60, скорость ходьбы заметно снижается.