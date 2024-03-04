Врач рассказал, как правильно подготовиться к походу в горы и избежать высотной болезни

Хотя интерес к высокогорному туризму быстро растёт, общая осведомлённость о нём и понимание опасностей посещения этих мест остаются на низком уровне. Врач скорой помощи, специализирующийся на высотных заболеваниях, подробнее рассказал об этом.

Высотная болезнь редко встречается на высоте ниже 8200 футов (2500 метров), но очень часто — если подняться выше. Фактически это состояние затрагивает около 25% посетителей гор Колорадо.

Риск возникновения этой болезни быстро возрастает с ростом высоты. На высоте более 9800 футов (3000 метров) до 75% путешественников могут ощутить её симптомы. Обычно они включают головную боль, головокружение, тошноту, усталость и бессонницу. Проходят чаще всего они через один-два дня, если люди прекращают восхождение, а по мере спуска — ещё быстрее.