Врач рассказал, как правильно с возрастом ухаживать за волосами

Врач рассказал, как правильно с возрастом ухаживать за волосамиВот о чём нужно помнить
Лечите выпадение волос. С возрастом скорость роста волос замедляется, а отдельные пряди начинают истончаться. Но это можно вылечить, если на начальном этапе принять необходимые меры. Проконсультируйтесь с врачом, чтобы узнать, какой препарат вам подойдёт.
Питайте и защищайте кожу головы. Для этого выявляйте и лечите перхоть, себорейный дерматит, очищайте кожу головы, защищайте её от УФ-лучей.
Выбирайте правильные средства по уходу за волосами. Выбирайте шампуни и кондиционеры в зависимости от вашего типа волос.
Практикуйте здоровые привычки в укладке волос. После мытья оборачивайте волосы полотенцем для впитывания лишней влаги, медленно распутывайте влажные пряди расчёской с широкими зубьями, ограничив использование фена и горячих инструментов, а при их использовании выбирайте низкие или средние настройки температуры и термозащитные средства.
Соблюдайте диету. Старайтесь получать достаточно биотина, белка, железа, коллагена.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.