Врач рассказал, как правильно с возрастом ухаживать за волосами

Лечите выпадение волос. С возрастом скорость роста волос замедляется, а отдельные пряди начинают истончаться. Но это можно вылечить, если на начальном этапе принять необходимые меры. Проконсультируйтесь с врачом, чтобы узнать, какой препарат вам подойдёт.

Питайте и защищайте кожу головы. Для этого выявляйте и лечите перхоть, себорейный дерматит, очищайте кожу головы, защищайте её от УФ-лучей.

Выбирайте правильные средства по уходу за волосами. Выбирайте шампуни и кондиционеры в зависимости от вашего типа волос.