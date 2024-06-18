Врач рассказал, как правильно защищать глаза летом

Врач рассказал, как правильно защищать глаза летомПомните о нескольких правилах
Прежде всего, на солнце нужно обязательно носить солнцезащитные очки. Сильный солнечный свет может привести к так называемому птеригиуму, разрастанию внутри глаза, а УФ-излучение связано с повышенным риском возникновения ранней катаракты, ухудшения дегенерации жёлтого пятна и даже развития рака века.
Когда выбираете очки от солнца, убедитесь, что линзы на 100% блокируют УФ-излучение и идеально охватывают лицо. Это позволит избежать попадания света по бокам.
Могут помочь и поляризационные линзы, которые уменьшают блики. Это особенно полезно, когда вы находитесь в воде.
Американское онкологическое общество рекомендует использовать солнцезащитный крем широкого спектра действия с SPF 30 или выше. Наносить его повторно необходимо не реже, чем каждые два часа. Также защититься от солнца можно при помощи ношения рубашек с длинными рукавами, головных уборов, нахождение в тени.
При высоких температурах, когда потоотделение неизбежно, найдите солнцезащитный крем, который не течёт. Так вы избежите его попадания в глаза. Если же он всё же попадёт в глаза, промойте их стерильным физиологическим раствором или пресной водой.
В воде могут скрываться бактериальные, грибковые и другие инфекции. Лучшая защита для глаз в этом случае — очки для плавания. Также во время плавания не носите контактные линзы, а если вам они нужны, то пользуйтесь одноразовыми, которые сможете снять сразу же после выхода из воды.
Надевайте очки во время кошения травы. Также рекомендуется мыть руки после работы в саду, поскольку обычные растения могут раздражать глаза.
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