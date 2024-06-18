Врач рассказал, как правильно защищать глаза летом

Американское онкологическое общество рекомендует использовать солнцезащитный крем широкого спектра действия с SPF 30 или выше. Наносить его повторно необходимо не реже, чем каждые два часа. Также защититься от солнца можно при помощи ношения рубашек с длинными рукавами, головных уборов, нахождение в тени.

При высоких температурах, когда потоотделение неизбежно, найдите солнцезащитный крем, который не течёт. Так вы избежите его попадания в глаза. Если же он всё же попадёт в глаза, промойте их стерильным физиологическим раствором или пресной водой.

В воде могут скрываться бактериальные, грибковые и другие инфекции. Лучшая защита для глаз в этом случае — очки для плавания. Также во время плавания не носите контактные линзы, а если вам они нужны, то пользуйтесь одноразовыми, которые сможете снять сразу же после выхода из воды.

Надевайте очки во время кошения травы. Также рекомендуется мыть руки после работы в саду, поскольку обычные растения могут раздражать глаза.

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