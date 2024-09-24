Врач рассказал, как предотвратить боль в мышцах после тренировки

При этом некоторая болезненность мышц — это отчасти хорошо. Однако если вам из-за этого тяжело выполнять повседневные дела, то остановитесь. Вероятно, вы перестарались.

Существует разница между болью в мышцах и болезненностью. Если вы ощущаете боль и лёгкий дискомфорт, то всё нормально. Но невыносимая и затяжная боль указывает на то, что что-то не так.

Во время тренировок вы можете получить такие травмы, как разрывы, растяжения мышц. Часто встречаются и травмы суставов, например, травмы колена.

Для предотвращения болезненности мышц и травм лучшее, что можно сделать, — это растяжка. Выполняйте её перед тренировкой и после неё.

Перед тем, как заняться спортом, выполните динамическую растяжку и разминочные упражнения, а после — статические упражнения на растяжку.

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