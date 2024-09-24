Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 сентября 2024, 00:00
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Врач рассказал, как предотвратить боль в мышцах после тренировки

Соблюдайте несколько правил
Брейанна Хаммер-Бэр, клинический физиолог упражнений в Медицинском колледже штата Пенсильвания, говорит, что некоторая болезненность при выполнении упражнений вполне ожидаема, особенно когда вы пробуете что-то впервые. Но перед началом тренировок нужно обязательно проконсультироваться с врачом.
Врач рассказал, как предотвратить боль в мышцах после тренировки
© CC0 Public Domain

Когда вы только начинаете тренироваться, вы фактически разрываете мышечные волокна. В результате в организме вырабатывается молочная кислота, что вызывает болезненность.

При регулярных занятиях спортом боли в мышцах должны пройти. Если только вы не переусердствовали или не травмировались.

Врач рассказал, как предотвратить боль в мышцах после тренировки
© HealthXchange.sg

При этом некоторая болезненность мышц — это отчасти хорошо. Однако если вам из-за этого тяжело выполнять повседневные дела, то остановитесь. Вероятно, вы перестарались.

Существует разница между болью в мышцах и болезненностью. Если вы ощущаете боль и лёгкий дискомфорт, то всё нормально. Но невыносимая и затяжная боль указывает на то, что что-то не так.

Во время тренировок вы можете получить такие травмы, как разрывы, растяжения мышц. Часто встречаются и травмы суставов, например, травмы колена.

Для предотвращения болезненности мышц и травм лучшее, что можно сделать, — это растяжка. Выполняйте её перед тренировкой и после неё.

Перед тем, как заняться спортом, выполните динамическую растяжку и разминочные упражнения, а после — статические упражнения на растяжку.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.