Врач рассказал, как проверить, есть ли у вас апноэ во сне

Самым значительным фактором риска возникновения синдрома обструктивного апноэ во сне считается ожирение. Также от апноэ во сне чаще страдают мужчины, чем женщины.

Люди с синдромом обструктивного апноэ во сне часто в течение дня чувствуют себя сонными. Иногда ночью у них возникает ощущение удушья или одышки. Реверберация мягких тканей в задней части горла может вызвать воспаление или раздражение. В результате люди просыпаются с болью в горле или сухостью во рту.

Те, кто страдает синдромом обструктивного апноэ, могут часто вставать ночью, чтобы пописать, и набирать вес из-за сильного аппетита.

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