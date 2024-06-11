Один из основных признаков холеры — это тяжёлая диарея. Она приводит к быстрой потере жидкости из организма и возможным мышечным судорогам из-за потери необходимых солей и минералов. Помимо этого, часто встречается рвота, которая усугубляет обезвоживание.

Обезвоживание — наиболее тревожный симптомы холеры. Оно проявляется через сухость во рту, сильную жажду, менее частое мочеиспускание, запавшие глаза и низкое кровяное давление, которое потенциально может перерасти в шок. Если это не лечить, то человек может умереть в течение нескольких часов.

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