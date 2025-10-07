Врач рассказал, как растут мышцы и как правильно для этого питаться

Для роста мышц важны сразу несколько питательных веществ. Это белок, углеводы, жиры, витамины и минералы. Рекомендуемая доза протеина в день - 1,6–2,2 г на 1 кг веса тела, углеводов - 4–6 г на 1 кг веса, жиров - 1–1,5 г на 1 кг веса. Также важен витамин D (можно получить из яиц, рыбы, от солнца), магний и цинк (содержится в орехах, семечках тыквы), креатин (есть в красном мясе, добавках).

Если ваша цель - нарастить мышцы, то особое внимание обратите на три вещи. Это силовые тренировки (3-4 раза в неделю; лучше всего работают базовые упражнения типа приседаний, жима лёжа, становой тяги; не забывайте со временем увеличивать вес или число повторений), полноценное восстановление (сон 7-9 часов; отдых 48–72 часа для одной группы мышц), контроль уровня стресса и гормонов (следите за уровнем гормона стресса кортизолом, регулярно питайтесь и не пропускайте приёмы пищи).

