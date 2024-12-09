Врач рассказал, как сделать ежедневные прогулки ещё полезнее для здоровья

Врач рассказал, как сделать ежедневные прогулки ещё полезнее для здоровьяВоспользуйтесь этими простыми советами
Если хотите получать больше пользы от ежедневных прогулок, попробуйте эти способы.
Изменяйте скорость. Попробуйте включать периоды более быстрой ходьбы в прогулки, а после этого идти более медленно. Это известно также как интервальная ходьба. Она улучшает работу сердца и сосудов, контроль уровня сахара в крови и физическую подготовку, уменьшает жировые отложения, приводит к повышению общей физической выносливости. Ускоряйте темп ходьбы на несколько минут, а затем возвращайтесь к своей обычной скорости.
Увеличивайте темп. Результаты одного исследования показали, что скорость ходьбы не менее 5 км/ч связана со снижением риска смерти по любой причине, в том числе со значительным снижением вероятности смерти от рака и болезней сердца. Также учёные обнаружили, что увеличение скорости ходьбы улучшает здоровье сердца, помогает контролировать вес. Старайтесь идти с такой скоростью, когда вам становится тяжело дышать, но при этом вы ещё можете поддерживать разговор.
Добавьте дополнительный вес. Для этого вы можете носить утяжелённый рюкзак. В самом начале он должен составлять 5% от всей вашей массы тела. По мере того, как вам будет становиться комфортнее, увеличивайте постепенно вес. Убедитесь также, что он распределяется равномерно, и поддерживайте во время ходьбы правильную осанку.
Ходите по холмам или поднимайтесь по лестницам. Это сделает вас сильнее, поможет сжечь калории, улучшит равновесие, работу мышц.
Практикуйте осознанную ходьбу. Она подразумевает концентрацию на своих движениях, дыхании, окружении. Исследования показали, что люди, которые регулярно занимались осознанной ходьбой в течение месяца, заметили снижение уровня стресса, улучшение настроения, общего психического здоровья.
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