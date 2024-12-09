Врач рассказал, как сделать ежедневные прогулки ещё полезнее для здоровья

Если хотите получать больше пользы от ежедневных прогулок, попробуйте эти способы.

Изменяйте скорость. Попробуйте включать периоды более быстрой ходьбы в прогулки, а после этого идти более медленно. Это известно также как интервальная ходьба. Она улучшает работу сердца и сосудов, контроль уровня сахара в крови и физическую подготовку, уменьшает жировые отложения, приводит к повышению общей физической выносливости. Ускоряйте темп ходьбы на несколько минут, а затем возвращайтесь к своей обычной скорости.

Увеличивайте темп. Результаты одного исследования показали, что скорость ходьбы не менее 5 км/ч связана со снижением риска смерти по любой причине, в том числе со значительным снижением вероятности смерти от рака и болезней сердца. Также учёные обнаружили, что увеличение скорости ходьбы улучшает здоровье сердца, помогает контролировать вес. Старайтесь идти с такой скоростью, когда вам становится тяжело дышать, но при этом вы ещё можете поддерживать разговор.

Добавьте дополнительный вес. Для этого вы можете носить утяжелённый рюкзак. В самом начале он должен составлять 5% от всей вашей массы тела. По мере того, как вам будет становиться комфортнее, увеличивайте постепенно вес. Убедитесь также, что он распределяется равномерно, и поддерживайте во время ходьбы правильную осанку.