Врач рассказал, как скоро после болезни можно продолжать заниматься спортом

Если же среди ваших симптомов встречаются заложенность груди, кашель, расстройство желудка, лихорадка, усталость, боли в мышцах, то избегайте физической нагрузки. Занятия спортом в этом случае могут ухудшить самочувствие и продлить время восстановления.

Если у вас был грипп или другое респираторное заболевание, вызвавшее высокую температуру, убедитесь перед возвращением к занятиям, что температура пришла в норму. Упражнения повышают температуру тела, поэтому они могут сделать только хуже при лихорадке.

При наличии ковида или других инфекционных заболеваний оставайтесь дома, отдыхайте и изолируйте себя от окружающих.

Если вы болеете и чувствуете слабость, то не заставляйте себя заниматься спортом. Вместо этого сосредоточьтесь на хорошем отдыхе.

При возвращении к тренировкам начните с упражнений лёгкой интенсивности. Например, вместо бега прогуляйтесь. Ваша первая тренировка должна быть легкой, чтобы вы не задыхались. Снизьте интенсивность и идите медленно. Постепенно увеличивайте объём и интенсивность занятий до предыдущего уровня.

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