Врач рассказал, как улучшить уровень холестерина без лекарств

Высокий уровень холестерина не имеет никаких симптомов, поэтому определить его можно, только сдав анализ крови. Но если у вас не очень высокие показатели этого вещества или нет особых медицинских показаний для приёма статинов (лекарств для снижения холестерина), то решить проблему можно другими способами.

Один из них - физические упражнения. Согласно результатам одного исследования 2013 года, аэробные нагрузки (бег, езда на велосипеде) снижают уровень вредного холестерина в крови и повышают уровень «хорошего» холестерина - примерно на 5% в обоих случаях.

Помимо этого, рекомендуется отказаться от курения. В исследовании 2019 года даже говорится, что вейпинг может обладать схожим эффектом - повышать уровень «плохого» холестерина.