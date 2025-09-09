Врач рассказал, как улучшить уровень холестерина без лекарств

Врач рассказал, как улучшить уровень холестерина без лекарствОбратите внимание на свой рацион
Высокий уровень холестерина не имеет никаких симптомов, поэтому определить его можно, только сдав анализ крови. Но если у вас не очень высокие показатели этого вещества или нет особых медицинских показаний для приёма статинов (лекарств для снижения холестерина), то решить проблему можно другими способами.
Один из них - физические упражнения. Согласно результатам одного исследования 2013 года, аэробные нагрузки (бег, езда на велосипеде) снижают уровень вредного холестерина в крови и повышают уровень «хорошего» холестерина - примерно на 5% в обоих случаях.
Помимо этого, рекомендуется отказаться от курения. В исследовании 2019 года даже говорится, что вейпинг может обладать схожим эффектом - повышать уровень «плохого» холестерина.
Наилучший же способ повлиять на уровень холестерина в крови, по словам врача NHS и учёного-кардиолога Университетского колледжа Лондона доктора Рияза Пателя, - изменить рацион питания.
Поддерживать показатели холестерина на здоровом уровне могут овёс, цельнозерновые продукты, чечевица, фасоль, овощи, фрукты, орехи, семена. Также важно употреблять стерины и станолы, которые содержатся в обогащённых йогуртах, спредах и добавках. Благодаря этому вы снизите показатели холестерина примерно на 10%.
Что касается продуктов, от которых лучше отказаться, то это пища, богатая насыщенными жирами, сахаром, ультраобработанная пища.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.