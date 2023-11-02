Врач рассказал, какие изменения в образе жизни помогут прожить дольше

Отказ от контроля уровня холестерина в крови. Даже «плохой» холестерин может быть полезным для здоровья. Когда его уровень высок, это может продлить вашу жизнь. Дело в том, что холестерин участвует в большом количестве процессов в организме: от выработки витамина D до производства кортизола.

Употребление большого количества овощей. Фрукты содержат много глюкозы, что может повысить уровень сахара в крови и привести к резистентности к инсулину. Овощи же содержат полезные витамины, минералы и клетчатку, но не способствуют повышению уровня глюкозы в крови. Помимо этого, в овощах много калия и магния, которые помогают избавиться от резистентности к инсулину.

Физические упражнения. Они могут решить проблему резистентности к инсулину.

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