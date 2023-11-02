Врач рассказал, какие изменения в образе жизни помогут прожить дольше

Врач рассказал, какие изменения в образе жизни помогут прожить дольшеБлагодаря этому вы защититесь от хронических заболеваний
По словам доктора Эрика Берга, главная причина смерти во всём мире - это сердечные приступы. А основные факторы, из-за которых возникают проблемы с сердцем, - высокий уровень холестерина и резистентность к инсулину. Вот как можно это всё предотвратить.
Низкоуглеводная диета. Перейдите на низкоуглеводную диету. Она также известна как кетогенная.
Прерывистое голодание. Также откажитесь от перекусов. Один из вариантов прерывистого голодая предполагает употребление пищи в течение 8-часового интервала ежедневно.
Отказ от контроля уровня холестерина в крови. Даже «плохой» холестерин может быть полезным для здоровья. Когда его уровень высок, это может продлить вашу жизнь. Дело в том, что холестерин участвует в большом количестве процессов в организме: от выработки витамина D до производства кортизола.
Употребление большого количества овощей. Фрукты содержат много глюкозы, что может повысить уровень сахара в крови и привести к резистентности к инсулину. Овощи же содержат полезные витамины, минералы и клетчатку, но не способствуют повышению уровня глюкозы в крови. Помимо этого, в овощах много калия и магния, которые помогают избавиться от резистентности к инсулину.
Физические упражнения. Они могут решить проблему резистентности к инсулину.
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