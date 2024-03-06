Врач рассказал, может ли злоупотребление алкоголем привести к старческому слабоумию

Врач рассказал, может ли злоупотребление алкоголем привести к старческому слабоумиюВот что известно сейчас учёным
По словам доктора Наасана, спиртное может влиять на мозг различными способами. Прежде всего, алкоголь оказывает непосредственное токсичное действие на клетки мозга, заставляя их со временем умирать. Особенно сильно может при этом поражаться мозжечок, который отвечает за двигательные и когнитивные функции, что приводит к трудностям при ходьбе, тремору и когнитивным проблемам.
Кроме того, из-за алкоголя могут истощиться запасы витамина B1, или тиамина. Нехватка этого вещества может влиять на определённые области мозга. Чаще всего повреждается часть, называемая маммиллярными телами. Эта часть важна для обработки памяти: при её повреждении люди могут испытывать проблемы с кратковременной памятью.
Повреждается алкоголем и таламус, передающий информацию между различными частями мозга.
Наконец, спиртное вызывает повреждение печени, что может привести к заболеванию печени, увеличить риск возникновения рака печени и затруднить фильтрацию печенью токсинов в организме. Со временем эти вредные вещества могут накапливаться и вызывать повреждение мозга.
Один из наиболее распространённых видов деменции, связанных с употреблением алкоголя, — это деменция Вернике-Корсакова. Она включает два разных заболевания головного мозга. При болезни Вернике у людей наблюдается снижение когнитивных функций и кратковременная потеря памяти, а при психозе Корсакова — галлюцинации, бред и пр.
Связь между употреблением алкоголя и риском снижения когнитивных функций, вероятно, зависит от дозы. Скорее всего, чем больше человеку лет и чем больше спиртного, тем тем выше риск. В ходе метаанализа 2020 года выяснилось, что чрезмерное потребление алкоголя (14 и более порций в неделю) связано с увеличением риска возникновения деменции.
Злоупотребление алкоголем с поздним началом (после 40 лет) также может быть скорее симптомом деменции, чем её причиной.
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